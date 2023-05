Trasporto aereo, Enac: sfide e prospettive attuali e future al Convegno internazionale di Cipro

(Teleborsa) - Sfide e prospettive attuali e future dell'industria aeronautica, l'impatto dei conflitti e della situazione geopolitica e l'importanza di disporre di efficaci piani di gestione delle crisi: questi i temi trattati oggi, 19 maggio 2023, a(Cipro), nella conferenza internazionale organizzata da(European Association of Aviation Training and Educational Organisations), di cui il Presidente è il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac)e da(Flight Safety Foundation), con il supporto del Ministero dei Trasporti delle Comunicazioni e dei Lavori della Repubblica di Cipro e di Eurocontrol.“L’importanza della formazione e dall'istruzione aeronautica - ha dichiaratonel suo ruolo di Presidente EATEO, in apertura dei lavori – non è ancora riconosciuta allo stesso livello di altre attività del settore. La pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto forte e negativocon a una drastica riduzione del traffico aereo e delle attività correlate. a crisi pandemica, in particolare, ha evidenziato la necessità di reagire tempestivamente, utilizzandoper adeguare il sistema alle situazioni di emergenza, al fine di salvaguardare la sicurezza. Alla luce di questo scenario, unè svolto dalla formazione e dall'istruzione aeronautica, necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema aereo, armonizzando le migliori pratiche e le più elevate professionalità secondo le normative sovranazionali”.Per l’Enac è intervenuto l’ing.Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, con una relazione su gestione e vigilanza efficaci per la safety e lanell’aviazione civile. Ha presentato la situazione italiana e il quadro regolamentare nazionale ed europeo, oltre che l’impatto che le attività di formazione hanno in termini di miglioramento dell’efficacia, evoluzione personale e professionale,raggiungimento degli obiettivi di qualità.EATEO è un’organizzazione europea che si occupa di formazione aeronautica a favore di tutte le componenti del sistema aviazione, tra cui regolatori, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, associazioni di categoria, università, centri di ricerca. È stata fondata a Cipro nel giugno 2016 e non ha scopi di lucro. Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, è Presidente di EATEO dal 2017.L’è quello di creare unper tutti i fornitori europei di servizi di training aeronautico. Il fine è di contribuire, in forma consociativa, alla sicurezza e allo sviluppo dell'aviazione civile, coordinando le posizioni comuni da rappresentare nei consessi europei e internazionali.