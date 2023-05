BPER Banca e CEV insieme per l'assegnazione dell'EuroVolley 2023

(Teleborsa) - Lahanno siglato una partnership che prevede la sponsorizzazione dell'di quest'anno e, in particolare, di tutte le partite dei tornei maschili e femminili che si disputeranno in Italia, nonché delle semifinali e delle partite per le medaglie dell'EuroVolley Women in programma a inizio settembre a Bruxelles, in Belgio. L'accordo – si legge in una nota congiunta – testimonia la continua crescita e l'attrattiva della principale competizione europea per squadre nazionali, soprattutto da quando, in concomitanza con l'edizione 2019, è stato apportato un importante rinnovamento che ha ampliato il numero di nazioni partecipanti da 16 a 24, con quattro Paesi che hanno unito le loro forze, per offrire la più grande festa della pallavolo in ogni genere.e come tale ha contribuito ad attirare l'attenzione dei media e degli sponsor. Non sorprende quindi che quest'anno il Paese ospiti entrambi i campionati in ben nove città, con il culmine previsto a metà settembre, quando a Roma verranno incoronati i nuovi campioni europei maschili."Questa partnership – afferma il– rappresenta un passo importante nei nostri sforzi per elevare ulteriormente l'EuroVolley. Possiamo ovviamente guardare con orgoglio ai numerosi e importanti cambiamenti introdotti dal 2019, ma vogliamo continuare a innovare e ad aumentare il profilo del gioco. Saremo in grado di farlo con l'aiuto di BPER Banca, un partner di primo piano di una nazione appassionata di pallavolo come l'Italia, con l'ambizione di godere di un'esposizione internazionale e di una crescita in associazione con un evento sportivo che coinvolge centinaia di migliaia di fan in tutta Europa e anche oltre"."Questa importante partnership come Official Partner dei Campionati Europei di Pallavolo 2023 maschili e femminili in Italia – dichiara– esalta il nostro modo di essere protagonisti a fianco di chi ama lo sport, lo segue con passione e ne condivide i forti valori sociali ed educativi. I Campionati Europei di Volley sono un'importante occasione per valorizzare la nostra presenza su un evento sportivo di caratura internazionale, di elevato prestigio e di alto livello agonistico. Vivremo da protagonisti, insieme a tutti gli sportivi italiani, il divertimento e le emozioni che le squadre nazionali italiane sanno trasmettere in uno sport, la pallavolo, tra i più seguiti e vincenti d'Italia".Lainizierà ufficialmente il 15 agosto con la partita inaugurale della competizione femminile tra Italia e Romania presso l'iconica Arena di Verona: una festa della pallavolo unica nel suo genere che durerà per un mese intero fino al weekend finale della competizione maschile a Roma. Isaranno incoronati rispettivamente il 3 e il 16 settembre.