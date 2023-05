JPMorgan, impatto positivo di 3 miliardi su NII da acquisto First Republic

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - Ildidovrebbequest'anno grazie all'acquisto degli asset di, secondo una presentazione pubblicata in occasione dell'Investor Day.A inizio mese, JPMorgan Chase ha accettato di acquisire 173 miliardi di prestiti della banca fallita, 30 miliardi di titoli e 92 miliardi di depositi.Il NII è ora visto aquest'anno, mentre nel medio termine dovrebbe attestarsi a "mid-70s", con l'impatto degli asset di First Republic Bank che rimane incerto.JPMorgan ha affermato che le prospettive per ledel 2023 sono rimaste invariate a circa 81 miliardi di dollari, esclusi idi First Republic Bank. Considerando anche questi, ammontano a 84,5 miliardi di dollari.