Maltempo Emilia Romagna: in arrivo prime misure per emergenza, domani CdM

(Teleborsa) -: in programma domani,alle ore 11 nel Consiglio dei ministri il pacchetto da. In arrivo n"Per quanto riguarda il nostro ministero abbiamo ricercato tutte leper affrontare queste situazioni. Servono però cifre ben diverse". Per questo, "abbiamo fatto richiesta all'Europa e auspichiamo intervenga in modo simile a quanto fatto rispetto ad altre nazioni che in precedenza si sono trovate ad affrontare criticità simili". Lo ha detto, in merito agli aiuti per i danni da maltempo in Emilia-Romagna, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, a margine dell'evento organizzato da Coldiretti a Roma per la Giornata mondiale della biodiversità. "Domani - ha aggiunto - ci sarà il consiglio dei ministri e successivamente ci sarà l'incontro con il mondo delle rappresentanze dei lavoratori che ci permetterà di avere un'idea più chiara di ciò che serve. I ministeri competenti stanno svolgendoil portavoce della Commissione europea,a spiegato che gli Stati membri colpiti da calamità naturali che desiderano ricevere il sostegno del Fondo di solidarietà dell'Ue (Fsue) "devono presentare domanda alla Commissione entro 12 settimane dalla data del primo danno causato dalla catastrofe". Le domande "devono includere una stima dei danni e altre informazioni necessarie affinché la Commissione possa effettuare la sua valutazione". Dopo aver valutato se la domanda soddisfa i criteri stabiliti nel regolamento, la Commissione "determinerà l'importo dell'assistenza finanziaria".Domani, dunque,per le popolazioni colpite dall'alluvione, ha anticipato Lollobrigida spiegando che "Sarà il frutto di un confronto attento con le regioni e le rappresentanze di categorie. La presidente Meloni è stata di persona nei luoghi colpiti e domani il cdm determinerà le misure che serviranno ad affrontare ancora meglio l'emergenza di questi giorni". "Adesso - ha aggiunto il ministro - inizia la fase per valutare i danni,