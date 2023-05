Metro 5, partito il treno dei Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Milano 2023

(Teleborsa) -, nella cornice della Linea 5 della Metropolitana di Milano,dedicato ai, in programma dal 22 al 30 luglio 2023.Un evento che vuole ancora una volta testimoniare la, in questo caso della scherma,5, la b. La Lilla della metro milanese consentirà infatti a tutti gli amanti della scherma di raggiungere comodamente, e in modo sostenibile,All’evento è stato dedicato uno, con tutta la grafica dedicata alla kermesse iridata, ed unper permettere agli amanti di questo sport - studenti, lavoratori, turisti e curiosi - diper assistere al grande evento milanese."Lo sport è movimento, impegno, passione e tensione al risultato, è superare sé stessi ogni volta. Metro 5 fa propri questi concetti e li declina nell’ambito del proprio servizio alla clientela", afferma, Amministratore Delegato di Metro 5, aggiungendo ""in occasione delle principali manifestazioni sportive, trasportiamo in media il quintuplo dei passeggeri, segno dell’apprezzamento da parte dei tifosi per un mezzo che li accompagna direttamente al cuore dei loro eventi preferiti".sono la cifra distintiva delsottolinea il manager - ma siamo andati oltre: la Lilla è anche esperienza di viaggio e occasione di intrattenimento, grazie alle installazioni immersive sui nostri treni, sempre nuove e sorprendenti".