Bloomberg, MarketAxess e Tradeweb creano JV per consolidated tape su bond

(Teleborsa) - Bloomberg, MarketAxess e Tradeweb hanno siglato un accordo per costituire una(JV) che partecipi alla procedura di appalto pubblico per diventare il(CTP) nelall'interno dell'Unione europea. Il cosiddetto consolidated tape (CT) è un sistema che consolida le informazioni sulle transazioni finanziarie che si svolgono su piattaforme di scambio in tutta l'UE.Le istituzioni UE stanno finalizzando le regole per i consolidated tape, che dovrebbero aiutare aper gli investitori retail e istituzionali. Queste proposte stanno incontrando l'opposizione dei gestori dei listini come, i cui dati di mercato sono una fonte di entrate chiave. I gestori delle Borse dovrebbero fornire dati in cambio di una parte delle fee pagate dai clienti per l'utilizzo dei consolidated tape.Le tre società hanno nominato. Ryan è un veterano del settore, con oltre 30 anni di esperienza in varie posizioni senior nel settore pubblico e privato (tra cui Lehman,) e ha una vasta esperienza nel settore del reddito fisso.Ryan - si legge in una nota - si concentrerà sullache utilizzi l'esperienza di Bloomberg, MarketAxess e Tradeweb nei mercati del reddito fisso e nel trade reporting, per essere in grado di fornire un consolidated tape di alta qualità che fornirà maggiore trasparenza e accesso a dati solidi e affidabili."È giunto il momento di fornire ai mercati obbligazionari europei un consolidated tape guidato da un'iniziativa con una profonda esperienza nell'elaborazione, pulizia, consolidamento e pubblicazione di dati all'interno di un quadro regolamentato", ha commentato Ryan, aggiungendo che l'obiettivo finale è un CT conveniente che, consentendo al contempo un accesso aperto e imparziale a dati significativi e utili utilizzando l'infrastruttura esistente"., una delle principali società di gestione dei dati finanziari cloud-native, è stata selezionata dalle parti come fornitore diper costruire e gestire il CT per la joint venture.