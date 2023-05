Chanel affianca Brunello Cucinelli nel Lanificio Cariaggi

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda operante nel settore dei beni di lusso, ha raggiunto unper la cessione a Chanel da parte di Brunello Cucinelli di una quota del 18,5% del capitale di Cariaggi Lanificio.Brunello Cucinelli deteneva il 43% di Cariaggi Lanificio. Con la vendita effettuata oggi la sua partecipazione diventa del 24,5%.In forza del medesimo accordo la famiglia Cariaggi ha ceduto, a sua volta, a Chanel il 6% del capitale di Cariaggi Lanificio.All’esito delle operazioni di cessione, il capitale sociale della società risulta posseduto dalla famiglia Cariaggi per il 51% e da Brunello Cucinelli e Chanel per il 24,5% ciascuno.Le parti hanno firmato un patto di lungo termine per regolare il governo societario di Cariaggi Lanificio con il quale si prevede che il controllo e la gestione della società restino in capo alla famiglia Cariaggi.