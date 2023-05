Lowe's taglia guidance per domanda più debole del previsto

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato undi 2,3 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 3,77 dollari per ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 5 maggio 2023), rispetto all'EPS di 3,51 dollari nel primo trimestre del 2022. Escludendo il guadagno associato alla cessione dell'attività retail canadese, l'è di 3,67 dollari, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente.Lesono state di 22,3 miliardi di dollari. Lesono diminuite del 4,3%, trainate dalla deflazione del legname, condizioni meteorologiche sfavorevoli e minori vendite discrezionali fai-da-te."Siamo soddisfatti dell'andamento della nostra attività nonostante la deflazione record del legname e il clima primaverile sfavorevole - ha affermato il- Sebbene abbiamo realizzato vendite comparabili positive in Pro e online per il primo trimestre, stiamo aggiornando le nostre previsioni per l'intero anno per riflettere unaper gli acquisti discrezionali".Ora: vendite totali di circa 87-89 miliardi di dollari (precedentemente stimate a 88-90 miliardi); vendite comparabili in calo dal -2% al -4% rispetto all'anno precedente (precedentemente da piatte al -2%); utile rettificato per azione da 13,20 a 13,60 dollari (in precedenza da 13,60 a 14,00 dollari).