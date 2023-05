Tokyo rifiata dopo il rally nonostante i dati macro positivi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, compresa, che rifiata dopo il rally che ha portato gli indici giapponesi sui massimi degli ultimi 33 anni. Le vendite hanno prevalso sugli acquisti nonostante i abbiano mostrato che il settore manifatturiero del paese è cresciuto inaspettatamente a maggio, mentre la crescita nel settore dei servizi ha raggiunto un livello record, indicando unaGià anche i, con unadopo che la Cina ha vietato al produttore di chip Micron Technology di vendere alcuni prodotti nel paese. Inoltre, la prospettiva di un default degli Stati Uniti ha tenuto i mercati asiatici all'erta, poiché i trader temono le ricadute di un simile evento.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un calo dello 0,35%, troncando così la scia rialzista sostenuta da otto guadagni consecutivi, iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.scende dello 0,93%.In lieve ribasso(-0,61%); poco sopra la parità(+0,4%). In moderato rialzo(+0,4%); sui livelli della vigilia(+0,06%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,4%, mentre il rendimento per ilè pari 2,69%.