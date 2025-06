Ancora positivi i mercati asiatici dopo cessate il fuoco Iran-Israele, spingono Wall Street e settore tech

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,27%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Seduta positiva per i listini asiatici in scia all'annuncio deltrae alla risposta di Wall Street. Tra i titoli migliori quelli del settore tecnologico.Aumenta la fiducia degli investitori dopo i dati sull'inpiù debole del previsto e le opinioni espresse dallanella riunione di giugno.Sale(+0,87%); sui livelli della vigilia(+0,1%).Poco sopra la parità(+0,68%); consolida i livelli della vigilia(+0,06%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%.Il rendimento dell'tratta 1,4%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.