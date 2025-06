Poco mossi i listini asiatici, focus su negoziati Cina-Usa

Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,18%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,29%.Seduta guidata dalla rinnovata fiducia generata dai colloqui tra Cina e Stati Uniti a Londra . Ihanno comunque pagato i debolipubblicati nella giornata di lunedì che hanno indicato una domanda interna sotto pressione a causa dell'accresciuta incertezza commerciale, esportazioni a maggio inferiori alle aspettative e un nuovo calo dell'inflazione.In lieve ribasso(-0,52%); sui livelli della vigilia(+0,13%).Consolida i livelli della vigilia(-0,05%); in denaro(+0,67%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,48%, mentre il rendimento per ilè pari 1,69%.