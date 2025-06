Asia contrastata. Tokyo in rialzo dopo dato consumi familiari

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con il mercato giapponese che tenta un recupero sul finale, complici i, che chiamano in causa la politica della Bank of Japan ed allontanano il rischio di un imminente rialzo dei tassi.Le borse asiatiche hanno anchela notizia delfra il Presidente americanoed il leader cinese, di cui non si è detto moltissimo.mostra un timido guadagno dello 0,4% sull'indice l; in calo si conferma invece la piazza di, che scambia con un decremento dello 0,29%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%. Chiusa per una festività nazionale la borsa diIn frazionale progresso(+0,64%); leggermente negativo(-0,21%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 1,46%, mentre il rendimento delscambia 1,7%.