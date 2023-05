Eventi e scadenze del 24 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Lunedì 22/05/2023

Martedì 23/05/2023

Mercoledì 24/05/2023

Abercrombie & Fitch

Cementir

Cleanbnb

Destination Italia

Generali Assicurazioni

Giglio Group

Greenthesis

Guess?

Intesa Sanpaolo

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Mediobanca

Nvidia

Portale Sardegna

STMicroelectronics

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- EBACE è l'airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell'aviazione d'affari. Salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo. Si svolge a Ginevra- La conferenza, organizzata da UniCredit e Kepler Cheuvreux presso la sede centrale di Unicredit di Milano, è la principale Capital Markets Conference in Italia e il punto di incontro annuale tra la comunità finanziaria internazionale e il top management delle più importanti società quotate italiane. Ci saranno riunioni individuali e di piccoli gruppi e comprenderà anche alcune sessioni plenarie con illustri relatori che affronteranno temi chiave economici e commerciali- La fiera internazionale per meeting, incentivi, conferenze ed esposizioni (MICE), si terrà a Francoforte. Punto di incontro per i principali attori del settore tra cui agenti di viaggio, tour operator, organizzatori di eventi e aziende- Importante evento nel settore dell'Industria Energetica, dove autorità energetiche, amministratori delegati del settore, appaltatori, istituzioni e consumatori possono discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica. L'evento si svolge a Ravenna- Si svolge a Parma l'11a edizione di SPS Italia "Le nuove frontiere dell’ingegneria innovativa connessa e integrata". Importante evento fieristico italiano in tema automazione industriale, riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceverà il Presidente della Repubblica dell'Angola João Lourenço, in visita di Stato- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Expo Security & Cyber Security Forum è un evento formativo e informativo sulla sicurezza fisica ed informatica, con aziende nazionali ed internazionali, patrocinato dalle principali associazioni ed enti del settore ed avrà luogo presso il Polo Espositivo del Marina di Pescara- Cassa Depositi e Prestiti - Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, in prima convocazione09:00 -- Presentazione dell'edizione 2023 del Rapporto sul mercato immobiliare della logistica in Europa e in Italia. L'evento, dedicato alle nuove tendenze e ai modelli di sviluppo innovativo nel settore logistico tra automazione, robotica e sostenibilità, si terrà a Milano10:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Settima Edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile10:00 -- Mediobanca terrà un Capital Market Day con la presentazione, via web-streaming, delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023-2611:00 -- La Presentazione della 35° edizione del Rapporto Italia dell'Eurispes si terrà presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il Rapporto è diventato un apprezzato punto di riferimento per studiosi, Istituzioni, sistema dell'informazione e osservatori internazionali14:00 -- La Commissione Finanze, nell'ambito dell’esame del disegno di legge e della proposta di legge recanti "Delega al Governo per la riforma fiscale", svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse14:30 -- Presentazione di eventi e attività che verranno proposti nell'Ocean Live Park di Genova dal 24 giugno al 2 luglio in occasione del "Grand Finale" di The Ocean Race, il giro del mondo a vela, che arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova15:00 -- Il convegno si svolge a Montecitorio. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Vicepresidente della Commissione Finanze, Alberto Bagnai, il Presidente della Commissione Attività produttive, Alberto Luigi Gusmeroli e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin15:30 -- La Presentazione del Position Paper "Materie prime critiche e produzioni industriali italiane - Le opportunità derivanti dall'economia circolare" di Iren e The European House Ambrosetti, si terrà a Roma presso l'Ara Pacis. Tra gli interventi, il Ministro Urso, il Presidente di Iren, l'AD di di The European House – Ambrosetti e il DG di ISPRA16:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, Rossen Zhelyazkov17:45 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Repubblica dell'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço19:45 -- Intervento di apertura del presidente della BCE, Christine Lagarde, durante la celebrazione del 25º anniversario della BCE, a Francoforte- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio