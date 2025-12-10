Milano 10:08
Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera, con un ribasso dell'1,81%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Cementir subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di breve periodo del gruppo cementiero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,79 Euro. Rischio di discesa fino a 17,11 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
