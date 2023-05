Future USA anticipano partenza debole Wall Street

(Teleborsa) - Deboli i future sugli indici statunitensi anticipano una partenza cauta per la borsa di di Wall Street, tra meno di un'ora, quando manca una settimana alla scadenza del 1° giugno, data in cui gli, se non si arriverà ad un accordo per aumentare ilIntanto gli investitori continuano ad interrogarsi sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall'economia. Indicazioni in tal senso potrebbero arrivare stasera dallaquando saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione del FOMC, il braccio operativo della Banca centrale americana.Il contratto sul Nasdaq cede lo 0,51% mentre quello sullo S&P500 arretra dello 0,38%. Debole il derivato sul Dow Jones (-0,27%).