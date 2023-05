La Luiss a Londra per "The dual blow: UK after Brexit and Covid-19"

(Teleborsa) - "L'evento di Londra è stato importante per consolidare le relazioni del nostro Ateneo con il Regno Unito e rafforzare il legame con gli alumni d'oltremanica, nell'ambito del processo di internazionalizzazione che stiamo perseguendo. L'apertura internazionale è, infatti, una delle tre traiettorie del piano strategico di Ateneo insieme ad Innovazione e Interdisciplinarità. Questo impegno ci ha permesso di sviluppare accordi con alcune delle più prestigiose Università britanniche, in primis il King's College e la City University, con l'obiettivo di valorizzare le relazioni culturali tra i nostri Paesi". È quanto ha affermato ilin occasione dell'incontro organizzato ieri a Londra con gli Alumni Luiss nel Regno Unito. La giornata – fa sapere la Luiss in una nota – è culminata nell'tenutosi presso l'Istituto Italiano di Cultura alla presenza deldellae dellaNel corso dell'evento sono intervenuti, tra gli altri, anchefondatrice e AD di MAKAL,, ad di QS Quacquarelli Symonds,, ad e co-fondatore di Electica e Lecturer of Political Entrepreneurship alla LSE,, associate professor in Economics all'University College London eco-founder di King.com.