OPS Autogrill, risultati definitivi: Dufry all'87,28%. Ora riapertura termini

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di scambiocon corrispettivo alternativo in denaro promossa dasulle azioni ordinarie di Autogrill, daiè emerso che la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale didall'offerente è costituita da 336.071.900 azioni, rappresentanti l'sociale di Autogrill.Ildovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione è pari a 0,1583 ordinarie Dufry di nuova emissione (ammesse alle negoziazioni sul mercato Six Swiss Exchange) o, in alternativa, pari a 6,33 euro per ogni azioni ordinaria Autogrill.In particolare, sulla base dei risultati definitivi, ilsarà corrisposto ai titolari di 139.818.649 azioni ordinarie di Autogrill (pari al), mentre il corrispettivo alternativo in denaro sarà corrisposto ai titolari di 1.925.276 azioni ordinarie di Autogrill (pari all'1,3583% delle azioni portate in adesione).Avrà luogo laper 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e precisamente per le sedute del 26, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2023.