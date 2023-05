Petershill Partners, AUM in crescita. Approccio selettivo a investimenti

Petershill Partners

(Teleborsa) -, società di investimento quotata a Londra e gestita da Goldman Sachs, ha registrato asset under management () pari a 290 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre del 2023, in aumento del 2% durante il trimestre e del 9% su base annuaL'è pari a 195 miliardi di dollari, in aumento dell'1% durante il trimestre e del 6% su base annua."Le nostre Partner-firms hanno continuato a sperimentare unacon 6 miliardi di dollari di attività idonee alle commissioni lorde raccolte durante il trimestre e ulteriori chiusure di fondi dopo la fine del trimestre", hanno commentato Ali Raissi-Dehkordy e Robert Hamilton Kelly."Rimaniamoe concentrati sulle prospettive aggiustate per il rischio per i nuovi investimenti dato il contesto di mercato incerto, di conseguenzanel 2023", hanno aggiunto.Petershill Partners hae prevede che i Partner Fee Related Earnings aumenteranno man mano nel 2023, guidati dalla crescita dell'AUM.