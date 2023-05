Agade, round da 4 milioni di euro guidato da fondo Cysero

Brembo

(Teleborsa) -, società spin-off del Politecnico di Milano specializzata nella progettazione di esoscheletri, ha chiuso un. Il capofila del round, con un investimento di 900 mila euro, è stato ilpromosso da AVM Gestioni SGR congiuntamente con Kilometro Rosso (parco scientifico e tecnologico di Bergamo).Inoltre, hanno, CDP Venture Capital attraverso il comparto Industry Tech del fondo Corporate Partners I, EIC Fund, 360 Capital Partners e Generaimprese.Agade, startup innovativa ad alto contenuto tecnologico nata nel 2020, è specializzata nella progettazione, prototipazione, test, produzione e commercializzazione di"Questa operazione non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase di crescita, nella quale concretizzare la nostra missione, che vede la robotica al servizio del lavoratore, per rendere sostenibili e sicure le attività lavorative ad oggi più usuranti - ha commentatodi Agade - È un grandissimo onore condividere la nostra visione con una cordata tale di investitori di spicco del panorama nazionale e internazionale, che hanno deciso di credere in noi e di accompagnarci in questa sfida".In seguito al round, ilandranno a detenere una rilevante, con il resto dell'azionariato della società in capo ai founders.