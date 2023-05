AIE, investimenti in energia pulita a 1,7 trilioni di dollari superano il petrolio

(Teleborsa) -saliranno a, con ilper la prima volta la produzione di. E' quanto prevede un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia,, secondo cui sli investimenti in tecnologie per l'energia pulita stanno superando significativamente la spesa per i combustibili fossili.Dei circa 2,8 trilioni di dollari di investimenti in energia previsti nel 2023, a livello globale,dovrebbero essere destinati a, tra cui energie rinnovabili, veicoli elettrici, energia nucleare, reti, stoccaggio, combustibili a basse emissioni, miglioramenti dell'efficienza energetica e pompe di calore. Il resto, pari, andrà per i(carbone, gas e petrolio).Si stima che glisiano, trainati da fonti rinnovabili e veicoli elettrici, rispetto a undegli investimenti inregistrato nello stesso periodo. Ma oltre il 90% di questo aumento proviene, con il rischio diin campo energetico. Le maggiori carenze negli investimenti in energia pulita si registrano nelle economie emergenti e in via di sviluppo."L'energia pulita si sta muovendo velocemente, più velocemente di quanto molte persone credano. Ciò è evidente nel trend degli investimenti, in cui le tecnologie pulite stanno divergendo dai combustibili fossili", ha affermato il, suggerendo che "per ogni dollaro investito in combustibili fossili, circa 1,7 dollari ora vanno in energia pulita", mentre "cinque anni fa, questo rapporto era uno a uno"."Un esempio lampante è l'investimento nel- afferma Birol - che è destinato ala quantità di investimenti destinati alla produzione di".Gli investimenti in energia pulita sono statinegli ultimi anni - spiega l'AIE - tra cui periodi di fortedei combustibili fossili che hanno sollevato, in particolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Anche il rafforzamento del sostegno politico attraverso azioni importanti comee le iniziative inhanno svolto un ruolo determinante.dovrebbe, riportandola. Le poche compagnie petrolifere che stanno investendo più di prima della pandemia di Covid-19 sono. Molti produttori di combustibili fossili hanno realizzato profitti record lo scorso anno a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, ma la maggior parte di questo flusso di cassa è andata in dividendi, riacquisti di azioni proprie e rimborso del debito, piuttosto che tornare alla fornitura tradizionale.Ciò implica però che glisarannodallo scenario Net Zero Emissions dell'AIE, mentre la domanda globale di carbone ha raggiunto il massimo storico nel 2022 e quest'anno gli investimenti dovrebbero raggiungere quasi sei volte i livelli previsti nel 2030 nello scenario Net Zero., in particolare per indirizzare gli investimenti nelle economie a basso reddito, dove il settore privato è riluttante ad avventurarsi", conclude l'AIE.