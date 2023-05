Bioeconomia, Terra Next (Napoli) avvia il secondo programma per Startup

(Teleborsa) - Prende il via oggi, con la selezione delle 7 startup che parteciperanno alla seconda edizione di, il programma di accelerazione per startup e PMI innovative operanti nel settore della bioeconomia, parte della, un network presente su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di sostenere la crescita di startup specializzate nei mercati a maggiore potenziale.Le startup, che hanno superato una prima fase di selezione a opera della commissione di valutazione di Terra Next (composta da promotori, advisory board e corporate partner coinvolti), beneficeranno di un investimento iniziale complessivo da oltree prenderanno parte a un percorso diin partenza oggi con base apresso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, durante il quale avranno l’opportunità di crescere attraverso mentorship, formazione, networking e momenti di approfondimento frontale dedicati al consolidamento della value proposition e del modello di business, alla validazione tecnica e alla prototipazione delle soluzioni, al supporto ale alInoltre, i migliori team avranno accesso a ulteriori investimenti per circa 1 milione di euro, già stanziati dai promotori.Le startup, selezionate tra 137 candidature italiane e internazionali, hanno creato si per utilizzare glidelle industrie alimentari e non solo (del caffè, del carciofo, degli olii esausti e del sughero), ma anche soluzioni che permettono alle persone di invecchiare meglio, o ancora, hanno prodotto una linea di cibo fresco per cani.Frutto dell’iniziativa di, Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory, che gestisce operativamente il programma. L’acceleratore ha una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital e circa 1,3 milioni stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e i partners.L’acceleratore è progettato su un asse temporale di 3 anni e ogni anno viene lanciato un percorso che seleziona fino a un massimo di 10 startup. Il primo programma di accelerazione, conclusosi lo scorso ottobre, ha coinvolto 8 startup (tra 126 candidature italiane e internazionali) impegnate nello sviluppo di soluzioni per i processi diper l’e la cosmesi, per la produzione di bioplastiche degradabili e vernici naturali.L’acceleratore prevede inoltre il coinvolgimento di, quali Fondazione con il Sud, l’Università Federico II di Napoli, il Campania Digital Innovation Hub, il Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare SPRING, il centro di innovazione deep tech Materias, il centro studi S.R.M. - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Terra Next coinvolge inoltre i corporate partner Pastificio Garofalo (core partner), Gruppo Getra, Gruppo Nestlé, Novamont, Aristea, Nolanplastica, Selepack e Tecno, che forniranno il loro contributo in termini di know-how, asset e network per lo sviluppo delle startup.“Siamo molto orgogliosi della qualità delle startup selezionate per il secondo batch di TerraNext, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP dedicato alla Bioeconomia che è al centro delle misure di sviluppo economico inclusivo dell’UE e rappresenta un settore con grandi potenzialità di crescita per l’Italia – afferma, Responsabile fondo Acceleratori di CDP Venture Capital –Le soluzioni e i prodotti che vediamo oggi rappresentati da queste giovani imprese hanno un grande potenziale di impatto per il mercato e insieme a tutti i partner coinvolti in TerraNext sosterremo il percorso dei migliori progetti di innovazione.”“Il ruolo della nostra Banca è anche quello di stimolare la crescita delle realtà imprenditoriali, oltre al sostegno finanziario a famiglie e imprese del territorio che resta la nostra principale mission – spiega, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. – Il nostro Gruppo punta da sempre sull’innovazione come leva strategica di sviluppo dell’economia meridionale e ancora una volta è impegnato a sostenere gli investimenti in progetti all’avanguardia nel Mezzogiorno. Bioeconomia, agricoltura rigenerativa e innovazione sono tra i pilastri della nuova economia del Mezzogiorno, e il progetto Terra Next, mi piace sottolineare, è nato proprio a Napoli, un programma che si inserisce tra le numerose attività che portiamo avanti nel Sud Italia con istituzioni, incubatori e imprese che hanno l'obiettivo di creare valore aggiunto per l'intero territorio su cui operano.”“Siamo lieti di avviare il secondo programma di accelerazione di Terra Next proprio nei giorni in cui a livello internazionale l’attenzione è focalizzata su un tema prioritario come la bioeconomia”, afferma, Chief Operating Officer di Cariplo Factory. “Terra Next nasce con l’obiettivo di supportare le realtà più innovative del nostro Paese proprio nel settore della bioeconomia, creare interconnessioni con le eccellenze scientifiche del territorio e con aziende leader di settore, per costruire un futuro sostenibile. E grazie alla ricerca e alle idee di startup di alto livello come quelle selezionate per questo percorso possiamo accelerare la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili e resilienti. Senza dimenticare che l’Italia è già oggi una delle eccellenze in Europa nel settore della Bioeconomia.”