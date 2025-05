HyAccelerator, Snam annuncia le startup finaliste

Snam

(Teleborsa) -ha selezionato le quattro startup finaliste che accederanno alla fase finale di HyAccelerator, il programma di accelerazione aziendale a supporto delle tecnologie innovative per la decarbonizzazione a livello internazionale, giunto alla sua quarta edizione.Inizialmente focalizzata sull’idrogeno,– ha ampliato nel corso del tempo il proprio ambito aprendo a startup e PMI attive lungo le filiere della Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) e della Long Duration Energy Storage (LDES), attirando oltre 60 candidature da tutto il mondo.In linea con gli obiettivi di Snam delineati nel Piano Strategico 2025-2029, il programma - spiega la nota -che possano supportare e collaborare con Snam nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici, e in particolare, tra cui il percorso verso il Net Zero entro il 2050.selezionate che accederanno al programma sono: Mitico, che ha introdotto una tecnologia di assorbimento a base di carbonato metallico granulare per la cattura della CO2 dai fumi di post-combustione; Purammon, che propone un elettrolizzatore per acque reflue in grado di rompere le molecole di ammoniaca per generare idrogeno verde a basso costo; QD-SOL, che presenta una tecnologia fotocatalitica avanzata basata, appunto, su fotocatalizzatori a nanoparticelle in grado di produrre idrogeno verde direttamente dalla luce solare e HeatH Technologies (attualmente parte di ChemAcc AB), che propone una tecnologia di scissione termochimica dell’acqua per la produzione di idrogeno da calore a temperatura medio-alta.e entrando nella fase di “Discovery” in cui ogni startup incontrerà il team di Snam dedicato al programma HyAccelerator e i suoi partner, e avrà l’opportunità di affinare il proprio modello di business così come la proposta tecnologica attraverso momenti di confronto e approfondimenti tecnici.Tutti i partecipanti beneficeranno di mentorship e supporto tecnico guidati da professionisti del settore. Il programma è infatti supportato dal TSOs’ Innovation Club e, in particolare, una delle startup selezionate riceverà un’accelerazione speciale in collaborazione con il progetto europeo “Horizon Europe H2SHIFT” (ID101137953).“Validation phase” di quattro mesi, durante la quale avranno l’opportunità di sviluppare uno studio di prefattibilità per un caso d’uso reale e riceveranno supporto finanziario o in-kind.