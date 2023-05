Costco, trimestrale sotto le attese su ricavi ed EPS

Costco

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registratoin aumento dell'1,9%, a 52,60 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 7 maggio 2023), rispetto ai 51,61 miliardi di dollari dell'anno scorso.L'per il trimestre è stato di 1,30 miliardi di dollari, 2,93 dollari, che include un addebito non ricorrente sui costi di merce di 298 milioni di dollari prima delle tasse, 0,50 dollari per azione, principalmente per l'interruzione delle attività di trasporto charter. L'utile del terzo trimestre dello scorso anno è stato di 1,35 miliardi di dollari, 3,04 dollari per azione diluita, che includeva un addebito ante imposte non ricorrente di 77 milioni di dollari, 0,13 dollari per azione diluita, per i benefici incrementali per i dipendenti.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una utile per azione di 3,29 dollari su ricavi per 54,6 miliardi di dollari.