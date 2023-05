DiaSorin, accordo con MeMed per distribuzione test su mercato italiano

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, hasiglando unper il mercato italiano del test MeMed BV sulla piattaforma analitica MeMed Key.In particolare, la consociataoffrirà la soluzione diagnostica MeMed BV sulleLIAISON XL e LIAISON XS, già presenti nei laboratori centralizzati per l'esecuzione del test ad alti volumi, così come sulla piattaforma MeMed Key, disegnata per soddisfare le esigenze di una strumentazione con minore ingombro e compatibile con le nuove realtà sanitarie decentralizzate sul territorio."Il nuovo accordo firmato con MeMed vuole essere un', una minaccia crescente a livello globale. Distinguere le infezioni acute di origine batterica da quelle virali è diventata una delle principali sfide alle quali siamo chiamati a dare risposta - ha commentato- L'anamnesi clinica, gli esami fisici o altri test clinici possono, difatti, fornire risposte incomplete o lente, portando ad identificare erroneamente il patogeno infettivo, compromettendo o ritardando il percorso terapeutico del paziente e incrementando l'utilizzo inappropriato di antibiotici".