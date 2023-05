ITA, Sphor (Lufthansa): fiduciosi su generazione utili da 2025

(Teleborsa) - Ieri è arrivata l'intesa tra MEF e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della compagnia di bandiera ITA Airways . Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia confermando le attese.- riferisce il comunicato del Ministero - si sono incontrati oggi al MEF per confermare la conclusione dell’accordo di investimento di Lufthansa in Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza. Presente all’incontro anche il presidente di ITA,E oggi, sono arrivate le parole del: "Siamo fiduciosi che Ita farà utili dal 2025", ha detto in una conference call il giorno dopo l'accordo per l'ingresso nel capitale della compagnia italiana., ha proseguito sottolineando che "Ita è una nuova compagnia, con nuove regole che la stanno portando nella direzione giusta". Spohr ha anche voluto ricordare che il vettore tedesco in precedenza non ha investito in Alitalia.Quanto all'acquisizione dell'intero capitale di Ita Airways e la sua tempistica ""Il futuro amministratore delegato di Ita Airways sarà nominato da Lufthansa che nominerà anche un consigliere in un bord composto da cinque membri. Spohr ha anche aggiunto che il closing per l'acquisto del 41% di Ita Airways è atteso entro la fine dell'anno.Pochi minuti fa, è arrivato anche il commento del commissario europeo agli Affari monetari,A", ha scritto su Twitter.