NEWTWEN, round da 7 milioni di euro per startup che abilita i Gemelli Digitali

(Teleborsa) -, startup padovata deep tech, ha chiuso un. Il round è guidato dalla società europea di venture capital, con la partecipazione di tutti gli attuali investitori e con l'ingresso di, fondo internazionale di software industriale basato a Berlino. La società ha ricevuto i primi investimenti da Vertis SGR nel 2020 e da CDP Venture Capital SGR (attraverso il fondo Acceleratori) insieme a Plug and Play Tech Center che hanno co-investito nel 2021 tramite il Motor Valley Accelerator.La società ha sviluppato una tecnologia per migliorare l'efficienza di motori elettrici, inverter e batterie al litio. In particolare, ha sviluppato una, e che è in grado di integrare direttamente questi Gemelli Digitali all'interno dei sistemi stessi per migliorare le prestazioni, la longevità e l'affidabilità, senza alcuna necessità di aggiungere nuove componenti hardware elettroniche.NEWTWEN, fondata nel 2020 come, ha spiegato che il nuovo finanziamento è finalizzato all'espansione della rete vendita sul mercato europeo e al continuo sviluppo della tecnologia e dei prodotti, specialmente la piattaforma software industriale per la generazione automatica di Digital Twin."I Gemelli Digitali di NEWTWEN sono basati sulla fisica e sono integrabili direttamente sui microcontrollori dei dispositivi e rappresentano perciò una svolta nel controllo basato su modelli, soprattutto per applicazioni ad alta densità di potenza, come nel caso dei sistemi di trazione elettrica - ha commentato- NEWTWEN sta lavorando duramente per dare a tutti la possibilità di sfruttare i vantaggi della nostra tecnologia Digital Twin on Chip, specialmente a progettisti e produttori ma anche agli utenti finali, non solo nel settore automobilistico ma anche in tutti gli altri".