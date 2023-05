Officina Stellare, ValueTrack abbassa fair value e segnala skill shortage

Officina Stellare

(Teleborsa) - ValueTrack hailper azione (da 18,3 euro) su, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia. Nonostante la significativa crescita del fatturato nel 2022, la società ha risentito di une dellache ha portato il gruppo a ricorrere a consulenze esterne, sottolineano gli analisti. Nel primo trimestre 2023, la pipeline commerciale ammontava a 156,4 milioni di euro, di cui 31 milioni di eurodi backlog e 125,4 milioni di euro in negoziazione.Secondo gli analisti, ildi mercato derivanti dalla Space Economy, e i recenti sviluppi commerciali delineano un affidabile piano pluriennale di crescita costante a ritmi sostenuti. Tuttavia, la carenza di competenze che sta colpendo il settore dovrebbe avere un impatto sul piano di sviluppo a breve termine e prevedono che l'azienda affronterà questo problema nel prossimo futuro, in modo organico o tramite soluzioni guidate daSulla base dell'attuale perimetro di consolidamento, ValueTrack si aspetta ora:a 40,7 milioni di euro nel 2025, con un CAGR22-25 del 46%;a 11,5 milioni di euro (EBITDA Margin vicino al 30%) nel 2025;a 3 milioni di euro nel 2025, da Indebitamento Netto di 6,4 milioni di euro nel 2022.ValueTrack evidenzia il, grazie a: nuovi contratti strategici, maggiore contributo di Think Quantum e Dynamic Optics, partnership e possibile contributo dell'M&A.