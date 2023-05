Sulmona-Isernia, FS: esercitazione di emergenza nella galleria "Carovilli"

(Teleborsa) - Un principio di un incendio su un treno storico, nei pressi della stazione di Carovilli-Roccasicura. Questo lo scenario simulato da unache si è svolta questa mattina nella, lungo laImportante – evidenzia FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – il contributo fornito dacapofila delche, mettendo a disposizione sia il treno storico sia alcuni mezzi di servizio, hanno reso possibile il contesto emergenziale simulato a bordo del convoglio, dove, sono state effettuate le operazioni di evacuazione dei passeggeri, di soccorso in galleria e di ricerca, anche in situazioni estreme, di alcuni viaggiatori dispersi. La simulazione ha comportato anche l'impiego del mezzo bimodale asfalto-rotaia, consegnato da RFI al comando regionale deiL'esercitazione rientra tra le attività di aggiornamento di comunicazione in situazioni di emergenza dellaed è stata preceduta da una fase di formazione del personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Isernia e Campobasso. L'obiettivo dell’attività, coordinata del, è stato quello di monitorare l'efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell’intervento delle strutture del territorio e creare sinergie tra le componenti del Sistema di Protezione Civile.Coinvolti diversi figuranti, volontari di Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Presente anche il Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara, gli uomini della Polizia di Stato, del Comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, oltre che degli agenti della Polizia locale e Provinciale, coordinati dalla Questura di Isernia.Per lepresente il personale ASREM e del 118, coadiuvati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM).