United Airlines inaugura il nuovo servizio giornaliero diretto tra Roma e San Francisco

United Airlines

(Teleborsa) -ha inaugurato il nuovotra, Aeroporto Leonardo da Vinci ed il suo hub di, celebrando oggi la partenza del suo primo volo da Roma su questa rotta.Il nuovo volo di United è stato lanciato sulla scia deidiretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub die in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub die Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York/Newark. United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo, nella stagione estiva 2023, dieci voli diretti giornalieri dall’agli“Siamo onorati di inaugurare il nostro nuovo servizio tra Roma ed in nostro hub di San Francisco,” ha commentato, Country Sales Manager Italy, United Airlines. “Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea, rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico ed offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.”“Siamo entusiasti di inaugurare il volo diretto di United Airlines per San Francisco,” ha dichiaro, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare 4 destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.”Il nuovo servizio stagionale diretto di United da Roma a San Francisco è operato conconfigurati con un totale di: 50 poltrone completamente reclinabili e con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM e 202 posti in Economy che comprendono 46 poltrone in Economy PlusSM, con maggiore spazio per le gambe.