Amministrative, centrodestra vittorioso ai ballottaggi. Si attendono i risultati di Sicilia e Sardegna

(Teleborsa) - Ilesce vittorioso dalla giornata dialleche ha visto protagonisti 7 capoluoghi.vincente solo acon Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi che invece vanno ai candidati presentati da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. "Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein", ha ironizzato su Twitter il leader della Lega,. "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi".Proprio suè arrivato il commento anche della presidente del Consiglio,. "Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti", ha dichiarato in un videomessaggio dopo i risultati delle amministrative in cui "vince il centrodestra". "Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti iche hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e hanno premiato il nostro buongoverno, le nostree la nostra", ha aggiunto"Il centrodestra e Forza Italia stravincono le elezioni amministrative. Il nostro movimento si conferma centrale nel quadro politico italiano, da Nord a Sud. Quanta soddisfazione per il nostro Daniele Silvetti che dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri e vicepremier,Glicoinvolti complessivamente neisono stati 1.340.688.in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni, secondo i primi dati messi a disposizione dal Viminale: il dato è 51,19% (842 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (59,47%).Nel complesso, tenendo conto anche dei risultati del, il centrodestra vince lenei capoluoghi, in attesa dei risultati di Sicilia e Sardegna. Il centrodestra strappa al centrosinistra i sindaci di Latina (al primo turno), Ancona e Brindisi (ai ballottaggi). Conferma i comuni di Sondrio, Treviso, Imperia (al primo turno) e Massa, Pisa, Siena (ai ballottaggi). Il centrosinistra strappa al centrodestra Vicenza (al ballottaggio) e conferma al primo turno i sindaci di Brescia e Teramo. Alternativa popolare e le liste civiche con Stefano Bandecchi strappano al centrodestra il sindaco di Terni.Si è votato anche per il primo turno in, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in, dove gli elettori sono andati alle urne per il primo turno delle Comunali in 171 centri. È di oltre il 56,39 per cento il dato definitivo dell'affluenza alle urne nei 128 Comuni siciliani interessati dalle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (53 sezioni su 171) è del 66,62% (68,69% alle precedenti comunali).