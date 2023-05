Ansaldo Energia "accende" con successo la prima turbina a gas a Irshing 6 in Baviera

(Teleborsa) -ha acceso con successo la sua, completando con esito positivo i test che porterannoa essere collegata alla rete elettrica tedesca.Il 4 maggio è avvenuto con successo il, che attesta l’effettiva compatibilità della centrale con la rete elettrica tedesca a 380 KV e permette il dispacciamento di energia. Il successo del collegamento alla reteun altro traguardo importante, il, cioè la “prima fiamma” nella camera di combustione, momento cruciale per il funzionamento della turbina.termoelettrica a ciclo aperto di. Di proprietà del cliente Uniper, l’impianto fa parte del progetto tedesco di riserva di rete TSO "besonderes netztechnisches Betriebsmittel - bnBm" e ha lo scopo di assicurare una fornitura affidabile di energia elettrica, nel quadro della strategia di transizione del Paese.La centrale è equipaggiata con unae relativo generatore, per una potenza complessiva di 300 MW. Con oltreaccumulate in tutto il mondo, le AE94.3A di Ansaldo Energia sono un prodotto affidabile e in grado di offrire una grande flessibilità operativa.È la prima volta che Ansaldo Energia installa e mette in servizio in Germania una propria turbina a gas: un successo a cui seguirà la messa in operatività del secondo progetto su cui Ansaldo Energia sta lavorando: la centrale a ciclo aperto di Marbach.