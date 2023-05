Casta Diva Group, utile di 1,8 milioni nel 2022. Studia nuovi M&A

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso il 2022 conpari a 83,6 milioni di euro, in crescita del 210% sul 2021 e in crescita rispetto alle stime per il 2022 di cui al Piano Industriale 2023-2025. La crescita organica ha registrato un +40%, mentre la restante crescita è stata raggiunta grazie alle acquisizioni della partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti e del marchio We Are Live, avvenute entrambe nel corso dell'esercizio 2022.L'è positivo ed è pari a 6,3 milioni di euro, in forte incremento rispetto al 2021 (0,9 milioni di euro). Ilè positivo e si attesta a 1,8 milioni di euro, con un incremento dopo le imposte di 1,4 milioni rispetto al 2021 (0,4 milioni di euro). Laè rappresentata da cassa positiva, ed è pari a 2,8 milioni di euro, in linea rispetto alla PFN al 30 giugno 2022 (cassa positiva per 2,7 milioni di euro) ed al dato di Piano."Casta Diva Group ha saputodi prima su tutti i parametri e migliorando anche le ultime previsioni del Piano Industriale pubblicato il 3 aprile 2023 - ha commentato l'- Rispetto al pre-Covid, ossia rispetto all’anno 2019, CDG registra un fatturato più che doppio, un EBITDA di quasi otto volte più cospicuo, e una PFN (cassa) di Euro 2,8 milioni"."Tutte le nostre società operative non solo sono andate meglio del 2021 ma hanno addirittura registrato il loro miglior anno di sempre - ha aggiunto - Con circa 80 clienti attivi, che ci hanno dato fiducia nel 2022, due acquisizioni portate a termine e integrate, ue cassa positiva, ci apprestiamo ad affrontare con coraggio e determinazione un futuro di crescita".