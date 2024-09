Reway Group, ValueTrack aumenta fair value dopo M&A e nuovi ordini

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilper azione (da 6,92 euro) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, dopo l'del 60% di Vega Engineering e l'annuncio diper un valore di 90 milioni di euro a settembre, spingendo il portafoglio ordini del gruppo oltre il traguardo di 1 miliardo di euro.Il broker calcola che l'assunzione di ordini implicita superi i 350 milioni di euro nel 2024, molto più della precedente stima per l'intero anno di 328 milioni di euro. Viene evidenziato che ilValueTrack stima che Vega dovrebbe contribuire per circa 3 milioni di euro di ricavi e circa 800.000 euro di EBITDA nel 2025. Lesono: 1) Ricavi in ??aumento a un CAGR24-26 del 24%, a circa 254 milioni di euro nel 2026; 2) Margini EBITDA ed EBITA dopo il contributo di Vega rispettivamente al 21,5% e al 19,7% nel 2025; 3) Indebitamento netto 2024 a 51,9 milioni di euro, considerando 1,8 milioni di euro di cash-out per la prima tranche dell'operazione Vega.