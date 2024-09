Casta Diva, utile semestrale sale a 2 milioni di euro. Valore produzione +15%

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 58,2 milioni di euro (realizzata per la quasi totalità alivello nazionale), in incremento rispetto a 50,5 milioni di euro al 30 giugno 2023 (+ 15% circa vs. il periodo precedente).L'è pari a 5,1 milioni di euro (+24% rispetto ai 4,1 milioni di euro del primo semestre 2023) con un'incidenza dell'8,8% sul Valore della Produzione. Ilpositivo di 2 milioni di euro si confronta con il dato riportato al 30 giugno 2023 pari a 1,8 milioni di euro (+11%.)"È molto confortante constatare che nei primi sei mesi dell'esercizio 2024, CDG ha migliorato tutti i dati e in particolare quello relativo ai 2 milioni di utile netto - ha commentato l'- Come già comunicato il nostro gruppo ha già ottenuto commesse per tre quarti del budget annuale previsto - pari a 120,7 milioni, come indicato nel Piano Industriale pubblicato dalla società il 4 dicembre - Casta Diva ha circa 150 clienti attivi, tutti top tier. La strategia di CDG prevede il consolidamento della nostra leadership nei mercati in cui operiamo, sia in quello degli eventi, sia in quello dei contenuti video, attraverso un'oculata serie di acquisizioni e la creazione di verticali specializzate. Nei prossimi anni vogliamo aumentare la nostra quota di mercato dal 10% attuale al 25-30% per diventare un campione internazionale".La(indebitamento finanziario netto) al 30 giugno 2024 è pari a 12,9 milioni di euro, in aumento rispetto al dato di 5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023. La variazione è riconducibile sia al regolamento finanziario delle rate dovute per le recenti acquisizioni (Akita Film con Akita Off ed E-Motion) sia alle dinamiche legate al capitale circolante netto a servizio dello sviluppo del business e in particolare a slittamenti nel mese di luglio di incassi clienti che erano previsti entro il mese di giugno.