Casta Diva, ValueTrack conferma fair value: costi M&A pesano su margini

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato aper azione ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo risultati del primo semestre 2024 un po' inferiori alle stime ma che hanno mostrato una continua crescita a due cifre.In termini di sviluppi aziendali e commerciali, gli analisti evidenziano che: (i) il 24 settembre, CDG ha nominato Alessandro Scattolin a capo della sua nuova divisione Pharma e ha firmato una lettera di intenti per acquisire un'con 7,4 milioni di euro di ricavi nel 2023 (l'accordo dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno); (ii) il 1° ottobre, la controllata di CDG Genius Progetti ha firmato un, che copre l'organizzazione di eventi ed esperienze di lusso in tutta Europa, con 27 milioni di euro stanziati per il 2025.Con i ricavi del primo semestre in linea con le proiezioni, ValueTrack ha rifinito le stime 2024-26 a causa dei(150 bps di downgrade nell'EBITDA del 2024) e delle pressioni NWC, nonostante l'EBITDA Adj. stabile. e un EBIT rettificato FY24-25 più elevato grazie alla riduzione degli oneri di ammortamento e ristrutturazione.Pertanto, nel 2024-26, ValueTrack prevede ora:che si avvicinerà a 136,7 milioni di euro entro il 2026 (CAGR del 7% su 3 anni);e margine EBIT (su VoP) al 10,5% e al 7,1% entro il 2026;a circa 2 milioni di euro entro la fine del 2026.