Dekra e Cooltra, al via la partnership per la mobilità sicura e sostenibile

(Teleborsa) - La sicurezza diincontra la mobilità sostenibile e leggera di. Il brand storico dellae dellache da quasi 100 anni offre servizi specialistici nei settori Automotive, Testing, Ispezione, Certificazione e Formazione conclude un nuovo accordo di partnership con l’eccellenza della mobilità su due ruote in Europa. Dekra e Cooltra combinano le loro mission e puntano a ricoprire un ruolo da protagonisti nell’impegno sociale, nellae nella, siglando una partnership volta a offrire alle aziende e agli utenti della strada un più ampio panel di servizi, integrando le reciproche competenze nella sicurezza e mobilità leggera.Laprevede l’attivazione diper i dipendenti di aziende e attività di training sull’utilizzo dei mezzi elettrici su due ruote, nonché il noleggio di veicoli elettrici nella Rete dei Centri di Revisione Dekra. Sharing privato e formazione sono iniziative volte a incentivare un nuovo concetto di welfare e approccio alla mobilità sostenibile con l’intento di consentire ai dipendenti una maggiore padronanza del mezzo e una più solida consapevolezza e impegno nella riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti, promuovendo una cultura sostenibile e sicura dei tragitti casa-lavoro.“Siamo orgogliosi di aver avviato una partnership con Cooltra, in grado di garantire alle aziende e agli utenti una mobilità leggera, sicura e sostenibile, grazie ai servizi di sharing privato e alle attività di training, oltre al noleggio di veicoli elettrici. Tematiche fondamentali per il lavoro di Dekra, impegnata in controlli e verifiche degli standard di sicurezza fisica e digitale di tutti i veicoli di nuova generazione. È fondamentale, in tal senso, parlare di sicurezza e sostenibilità, in quanto lo sharing privato rappresenta una soluzione più sostenibile per lo spostamento urbano, volto a migliorare il livello dei servizi a beneficio della popolazione, evitando di intasare strade e piazze di mezzi mal gestiti. In conclusione, è centrale il tema della sicurezza stradale, poiché i veicoli di sharing mobility, passando da un conducente all’altro, necessitano di una manutenzione periodica e costante”. Ha spiegato, Executive Vice President Dekra Group e Presidente Dekra Italia.“In Cooltra abbiamo sempre puntato su innovazione e sicurezza per uno sviluppo realmente sostenibile. Lo abbiamo fatto e lo faremo attraverso scelte importanti, volte a una sostenibilità che impatti fattivamente e in modo positivo sulle nostre vite, sull’ambiente, sul territorio, sul presente e sul futuro prossimo. Con oltre 20 mila veicoli a due ruote, di cui l’85% elettrici, percorriamo questa strada nelle strategie quotidiane, nel sostegno concreto a una mobilità a zero emissioni e condivisa di cittadini, aziende e dipendenti, con i servizi di sharing e le flotte elettriche dedicate al welfare, allo spostamento casa-lavoro, al mondo del lavoro e al tempo libero delle persone. Impattando contestualmente sulla rivoluzione green del mondo delivery, della logistica, delle consegne a domicilio, del turismo sostenibile. Una transizione ecologica sicura e professionale, per la quale abbiamo scelto Dekra e la sua riconosciuta eccellenza, al fine di garantire alla nostra flotta e ai nostri utenti le migliori garanzie sul mercato in relazione alla formazione di settore, alla guida sicura e alle certificazioni, incluso il carbon footprint report”. Ha spiegato, B2B Regional Manager per l’Italia di Cooltra.Con questa partnership, Cooltra e Dekra non solo sommano due eccellenze e uniscono le forze per una cultura di una mobilità sicura e sostenibile, ma si propongono sul mercato comedi servizi che conducono le imprese verso la transizione ecologica e la mobilità del futuro.