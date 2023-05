Ferretti procede con dual listing: in vendita fino al 28,75% del capitale

Goldman Sachs

JPMorgan

UniCredit

Equita

(Teleborsa) - A seguito dell'approvazione delle relative delibere assembleari del 18 maggio 2023,- multinazionale italiana quotata a Hong Kong e attiva nel settore della cantieristica navale - ha confermato la propria intenzione didelle proprie azioni ordinarie suA supporto della liquidità del titolo su Euronext Milan, è prevista un'offerta da parte di Ferretti International Holding (azionista venditore) delle azioni ordinarie esistenti, inclusa la greenshoe. Ai fini della quotazione, l'azionista venditore, che attualmente detiene circa il 63,75% del capitale sociale, ha ottenuto le necessariesociale.Sebbene l'Asia rimanga strategica, la quotazione "consentirebbe alla società diin alcune regioni, quali Europa, Medio Oriente e Americhe, che rappresentano i principali mercati del gruppo", si legge in una nota. In particolare, si prevede che la quotazione possa attrarre un maggior numero di potenziali investitori nella negoziazione delle azioni della società, ampliando così la composizione dell'azionariato e aumentando il volume degli scambi delle azioni, con l'obiettivo di "della società nel mercato globale".Compatibilmente con le condizioni di mercato, la Ferretti intende procedere all'offerta non appena saranno ottenute le relative autorizzazioni. A tal fine, haNell'ambito dell'offerta,agiranno in qualità die Berenberg agiranno in qualità di joint bookrunners. UniCredit agisce anche comenel contesto della quotazione.Ferretti è leader nel mercato globale degli(circa 30 piedi) con una quota di mercato del circa 15% al 31 dicembre 2022, esercizio chiuso con ricavi netti pari a 1.030,1 milioni di euro.