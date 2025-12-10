Drone Volt valuta dual listing sul Nasdaq. Rimarrebbe quotata a Parigi

Drone Volt

(Teleborsa) -, produttore francese di droni professionali quotato su Euronext Growth Paris, haper proseguire il suo percorso di sviluppo e ricercare la migliore valutazione possibile per i suoi asset. Questa revisione, condotta in collaborazione con Maxim Group, fondo di investimento con sede a New York,, il principale mercato statunitense per le aziende tecnologiche.La revisione è in linea con ile con i due recenti aumenti di capitale (effettuati a marzo 2025 e luglio 2025), principalmente con investitori statunitensi, si legge in una nota.Maxim Group ha già supportato il gruppo nei suoi ultimi due aumenti di capitale, effettuati principalmente con investitori statunitensi (tra cui il suo).Nell'ambito di questo supporto e al fine di preservare il flusso di cassa di Drone Volt,fino a un massimo del 4% del capitale su base diluita (di cui il 3% sarà pagabile solo in caso di quotazione al Nasdaq)."Siamo molto lieti di collaborare nuovamente con Maxim Group per aumentare il valore di Drone Volt per gli azionisti e liberare il pieno potenziale della nostra competenza tecnologica, nonché per costruire un riconoscimento globale in linea con la nostra strategia commerciale in tutti i continenti in via di sviluppo", ha commentato ilFondata nel 2011, Drone Volt è un produttore di aeromobili specializzato in droni civili professionali. La società è presente in Francia, Benelux, Canada, Danimarca, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. In qualità di partner globale, offre ai propri clienti soluzioni aziendali chiavi in ??mano, tra cui vari servizi e corsi di formazione per piloti di droni. Il gruppo ha realizzato un, con una crescita annua del 36%.