Savona (CONSOB): servono centri di raccolta dati per consentire uso IA

(Teleborsa) - ", anche per renderle tra loro fungibili al fine di non creare una frantumazione dell'unità del mercato". Lo ha affermato il presidente della CONSOB,, in occasione dell'assemblea annuale 2023 ASSOSIM, parlando degli strumenti digitalizzati o tokenizzati."Laribadita nei regolamenti primari richiede pertanto una regolamentazione secondaria che coinvolga tutte le istituzioni e le associazioni di categoria, compresa ovviamente l'ASSOSIM - ha aggiunto - Potrebbe accadere che la seconda richieda mutamenti della prima".Secondo Savona, operatori di mercato e autorità di vigilanza "devono tuttavia disporre di potenza di raccolta e di calcolo per, accumulando dati in linguaggi scientifici per elaborarli con le tecniche di intelligenza artificiale".Nelle sue conclusioni, il numero uno della CONSOB ha sottolineato "ladi mercato, che non ha ancora portato a un ampliamento del risparmio che si incanala verso la crescita degli investimenti e dell'attività produttiva".Secondo l'economista, c'è la "necessità di prendere in considerazione" le nuove tecnologie contabili a registro decentrato, che offrono l'occasione per una modifica dell'architettura istituzionale della moneta e della finanza, per integrare strumento tradizionali e virtuali; ma anche ", per consentire l'uso dei metodi IA".