Greenthesis, upgrade di Intermonte a Buy con aumento target price

Intermonte

Greenthesis

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 1,35 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, migliorando anche ilsul titolo a "" da "Outperform". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 e l'approvazione del PDopo risultati 2022 migliori del previsto e solide indicazioni per il 2023 e gli anni successivi, gli analisti hanno. Per quanto riguarda i, hanno migliorato le proiezioni sul 2023-24 del 4%-17%, mentre a livello operativo hanno aumentato le proiezioni2023-24 del 22%-31%. Ciò riflette maggiori ipotesi di volume e prezzi nel recupero dei rifiuti e nel risanamento ambientale, nonché proiezioni di CapEx/M&A più elevate, in linea con gli obiettivi del piano di investimenti."I risultati del 2022 sono stati superiori alle nostre aspettative e hanno confermato il solido potenziale di crescita del gruppo - si legge nella ricerca -sul titolo, aumentando la nostra raccomandazione a "Buy" da "Outperform", riflettendo il relativo rialzo sul nostro nuovo target price aggiornato. Continuiamo a credere che Greenthesis abbia unin un settore in crescita e un solido potenziale di creazione di valore grazie al suo avanzato know-how tecnologico sia nel trattamento dei rifiuti che nel risanamento ambientale".