Sicit Group acquista Patagonia Biotecnologia ed entra in settore biostimolanti vegetali

(Teleborsa) -, leader mondiale nello sviluppo e produzione di biostimolanti, prodotti biologici di nuova generazione dedicati all'agricoltura, ha, azienda cilena che produce e distribuisce biostimolanti a base di alghe marine e certificata B-Corp. I ricavi della società acquisita sono cresciuti con un tasso del 40% circa negli ultimi quattro anni, raggiungendo nel 2022 i 5 milioni di euro circa, di cui il 60% da esportazioni in Nord e Sud America.Con questa operazione la società di Arzignano (Vicenza), pioniere dell'economia circolare e controllata da NB Renaissance e Intesa Holding (holding di partecipazione delle principali concerie di Arzignano),. Sicit Group ha lasciato Piazza Affari nel 2021 con un'OPA promossa da NB Renaissance."Il mercato dei biostimolanti cresce a doppia cifra - commenta, AD di Sicit Group - Con Patagonia Biotecnologia possiamo allargare il nostro portafoglio ai prodotti di origine vegetale ed espandere il mercato dei biostimolanti a base di alghe marine negli oltre 80 Paesi dove già siamo presenti. Sicit è la prima azienda al mondo nei biostimolanti di origine animale di alta qualità, vogliamo crescere anche in quelli a base vegetale"."Anche grazie al nostro ingresso nel 2021 oggi si compie un altro importante passo: l'ingresso nel settore adiacente dei biostimolanti plant-based che amplia in maniera significativa l'ambito di attività dell'azienda facendo leva sulle forti capacità di sviluppo dei propri laboratori e sui canali distributivi esistenti - dichiara, senior partner di NB Renaissance - Questa acquisizione è solo un primo passo verso una presenza nel settore vegetale ed è prodromico all’ingresso in altri settori ad alta tecnologia come quello dei microorganismi ed allo sviluppo della produzione in altri siti nel mondo per soddisfare la domanda crescente di biostimolanti di origine animale".