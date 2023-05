TECMA Solutions, nuovo piano per crescere negli USA e tagliare i costi

Tecma Solutions

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha approvato unorientato alla crescita tramitedi alcune funzioni e strutture aziendali, con il principale obiettivo di migliorare la propria redditività.L'insieme delle azioni che saranno implementate nel corso della seconda metà del 2023 sono volte a raggiungere i primi risultati già a partire dal quarto trimestre 2023 e consentiranno una, contribuendo, insieme alla continua crescita del business, ad un sostanziale miglioramento dei margini operativi. Il ritorno in redditività positiva è atteso a partire dal prossimo anno.Prosegue intanto lo sviluppo del business attraverso una strategia di, dove nei primi 4 mesi del 2023 TECMA ha firmato accordi per un controvalore superiore ai ricavi registrati dal mercato americano in tutto il 2022."Dopo anni di forte crescita della nostra organizzazione e investimenti in ricerca e sviluppo, abbiamo consolidato nuovi prodotti ed un nuovo revenues model più coerente con i bisogni dei nostri clienti - ha detto l'- Inoltre, nella prima parte del 2023 abbiamo dedicato molta attenzione alla revisione del programma di crescita del business dei prossimi anni e dei nostri modelli operativi, certi che il programma appena approvato ci permetterà di proseguire più agilmente nel nostro percorso di crescita, con un ritorno atteso in area positiva dell'EBITDA e dei".