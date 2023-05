Turismo: si prevede estate da record, i numeri

(Teleborsa) - Numeri alla mano, quella che sta per iniziare si avvia ad esseremilioni di turisti, quasimilioni di pernottamenti previsti nell'estate 2023 con una crescita rispettivamente pari alrispetto allo stesso periodo del 2022 quando gli arrivi erano stati poco più diOvviamente saranno positive le ricadute sulla: stimati circa. Anche sull'incoming i numeri sono decisamente positivi con oltre 35 milioni di turisti stranieri che scelgono lo Stivale pari a poco più della metà (51,7%) del dato complessivo degli arrivi previsti con 131, 5 milioni di presenze. E' quanto emerge dalla nota previsionale di Demoskopika pubblicata in anteprima da Ansa.per l'Emilia Romagna, nonostante l'emergenza alluvione, dalle ripercussioni, ad oggi, difficilmente quantificabili. In particolare, il sistema turistico emiliano-romagnolo risulta“I dati sul turismo estivo pubblicati da Demoskopika confermano le già rosee aspettative relative a un 2023 che vedrà il sorpasso sui numeri record del 2019, indicando una significativa crescita di presenze e pernottamenti che si riverbera su un contestuale aumento della spesa turistica, stimata in 46 miliardi di euro" commenta il ministro del Turismo"ma soprattutto a farci gioire è la previsione sull’andamento dei flussi in