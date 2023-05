BCE, prospettive per stabilità finanziaria rimangono fragili. Mercati vulnerabili

(Teleborsa) - Le, nel contesto delle recenti tensioni bancarie al di fuori dell'unione monetaria. Lo afferma lanella Financial Stability Review pubblica oggi. Sebbene le condizioni economiche siano leggermente migliorate, le prospettive di crescita incerte, associate all'inflazione persistente e all'inasprimento delle condizioni di finanziamento, continuano infatti a. Inoltre, un inatteso deterioramento delle condizioni economiche o una stretta finanziaria potrebbero determinare aggiustamenti disordinati dei prezzi in uno o entrambi i mercati finanziari e immobiliari."La stabilità dei prezzi è fondamentale per una stabilità finanziaria duratura - ha affermato ildella BCE,- Ma mentre inaspriamo la politica monetaria per ridurre l'inflazione elevata, ciò può rivelare vulnerabilità nel sistema finanziario. È fondamentale monitorare tali vulnerabilità e implementare pienamente l'unione bancaria per tenerle sotto controllo".Osservando più da vicino le vulnerabilità, le imprese dell'area euro si trovano ad affrontare. Ciò potrebbe essere particolarmente impegnativo per quelle aziende che sono uscite dalla pandemia con un debito maggiore e utili più deboli. Allo stesso tempo, l'elevata inflazione sta colpendo le famiglie, in particolare quelle a basso reddito, riducendo il loro potere d'acquisto e compromettendo la loro capacità di rimborsare i prestiti. Lanel primo trimestre del 2023 in risposta all'aumento dei tassi di interesse. Mentre il calo dei prezzi dell'energia negli ultimi mesi ha ridotto le pressioni sui governi per finanziare un ulteriore sostegno fiscale, le autorità pubbliche devono comunque far fronte all'aumento dei costi di finanziamento.. Nei mercati residenziali, gli aumenti dei prezzi delle abitazioni si sono notevolmente raffreddati negli ultimi mesi, riducendo la sopravvalutazione nel settore. Mentre gli aggiustamenti dei prezzi sono stati finora ordinati, potrebbero diventare disordinati se i tassi ipotecari più elevati riducessero sempre più la domanda. I mercati immobiliari commerciali rimangono in fase discendente, affrontando condizioni di finanziamento più rigide e prospettive economiche incerte, nonché una domanda più debole a seguito della pandemia. La correzione in corso "potrebbecon interessi nel settore immobiliare commerciale".agli aggiustamenti dei prezzi delle attività. Valutazioni eccessive, condizioni di finanziamento più restrittive e minore liquidità del mercato potrebbero aumentare il rischio che eventuali aggiustamenti diventino disordinati, in particolare in caso di rinnovati timori di recessione. Finora i fondi d'investimento non sono stati in gran parte influenzati dalle recenti tensioni nei settori bancario statunitense e svizzero. Ciò potrebbe cambiare, tuttavia, se i fondi richiedessero improvvisamente liquidità, costringendoli a vendere rapidamente le attività.Anche ledell'area euro si sono dimostratenelle banche statunitensi e svizzere a causa delle loro esposizioni limitate. Questa resilienza è stata sostenuta da solide posizioni patrimoniali e di liquidità derivanti dagli sforzi delle autorità di regolamentazione e di vigilanza negli ultimi anni. Sarà essenziale preservare questa resilienza nonostante alcune preoccupazioni sulla capacità delle banche di accumulare capitale. Ad esempio, tassi di interesse più elevati riducono i volumi dei prestiti e aumentano i costi di finanziamento delle banche, il che può comprometterne la redditività. Inoltre, vi sono già segnali dinei portafogli di prestiti esposti a immobili commerciali, piccole imprese e prestiti al consumo. Le banche "potrebbero quindi aver bisogno di accantonare più fondi per coprire le perdite e gestire i propri rischi di credito", si legge nel rapporto.In questo contesto, la BCE sottolinea che è "e, in particolare, istituire un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi". Inoltre, le vulnerabilità nel settore finanziario non bancario richiedono una risposta politica globale e decisa al fine di aumentare ulteriormente la fiducia nel sistema finanziario e la sua capacità di resistere ai rischi.