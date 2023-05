Biodiesel di origine animale "insostenibile" per impiego nei trasporti

(Teleborsa) -(Sustainable Aviation Fuels o SAF) sono una, che comprende aviazione, mezzi su strada e trasporto navale. E' quanto mette a nudo uno studio pubblicato daSecondo il gruppo ecologista, infatti,(animal fats) per alimentare l'industria dei biodiesel e, nello stesso tempo, sostenere le industrie concorrenti del pet food, della cosmetica e dei saponi."Per un volo da Parigi a New York potrebbero servire in futuro fino a 8.800 maiali morti", afferma T&E, ricordando chel a base di grassi animali èi e risulta è. Quasi la metà di tutti i grassi animali europei, attualmente, è destinata alla produzione di biodiesel, eil consumo di biocarburanti prodotti con questa materia prima, innescando una forte competizione tra diversi settori.C'è anche da tener conto che idi un’industria, quella della, che a sua volta appare insostenibile in termini di, e pertanto la sua produzione dovrebbe essere ridimensionata per proteggere il clima.dei gassi animali: se l’industria dei grassi animali, nel 2021, ha dichiarato di poter offrire al mercato poco meno di mezzo milione di tonnellate di grassi animali di tipo 1 e 2, gli Stati membri hanno invece riportato un impiego di queste materie di circa 1 milione di tonnellate. Edi queste materie prime "di scarto" con circa 440.000 tonnellate raffinate nel solo 2021."Così come gli oli esausti da cucina, anche i grassi animali risultano essere potenzialmente fraudolenti", afferma, aggiungendo "impiegarle per la produzione di biocarburanti non è una soluzione scalabile né tanto meno sostenibile, in quanto spinge i settori concorrenti all’uso di feedstock alternativi e assolutamente negativi da un punto di vista ambientale e climatico, come ad esempio l’olio di palma"."Ladi puntare sui biocarburanti come soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti. - aggiunge Tritto - Ci auguriamo che il Governo, specialmente nel contesto della revisione del PNIEC, non voglia avallare quelle che appaiono, a tutti gli effetti, frodi deliberate".Per Tritto. Il report di T&C, infatti, prevede che, nel peggiore degli scenari possibili in cui l'olio di palma vergine arrivi a sostituire i grassi animali nell'industria oleochimica (saponi, cosmetici), alle emissioni di CO2 dei biocarburanti a base di grassi animali andrebbero sommate quelle prodotte per incrementare la produzione di olio di palma: questo renderebbe laper il clima del diesel convenzionale.Esiste poi il, in quanto i grassi animali si dividono in tre categorie: le categorie 1 e 2 comprendono i grassi animali che non possono essere consumati dall'uomo o dagli animali, laè di qualità migliore, malegati ai biocarburanti ed introdotti dalla Direttiva europea sull’Energia Rinnovabile (RED).