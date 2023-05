Borsa di New York mista, tra tetto del debito e rally Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -, che da un lato soffre delle preoccupazioni per i legislatori statunitensi contrari a un accordo per aumentare ildi 31,4 trilioni di dollari, e dall'altro è supportata da un altro rally delle azioni, che ha portato brevemente il produttore di chip a superare una capitalizzazione da 1 trilione di dollari (salvo poi perdere slancio e terminare con un +3%).Ilche si ferma a 33.043 punti (-0,15%); sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.206 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,4%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,76%) e(+0,63%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,08%),(-0,94%) e(-0,67%).Tra i(+3,41%),(+1,59%),(+1,07%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,50%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,40%),(+5,12%),(+4,52%) e(+4,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,22%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI Chicago (atteso 47 punti; preced. 48,6 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 67K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 170K unità; preced. 296K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 6,1%; preced. 3,3%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,6%; preced. 1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 229K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 50,2 punti).