PIL rivisto al rialzo: +0,6% su trimestre e +1,9% su anno

(Teleborsa) -dell'anno dopo la battuta d’arresto di fine 2022. Secondo i dati definitivi pubblicati dall'Istat, lain termini congiunturali. Entrambe le misure registrano unapercentuali rispetto alla stima preliminare di fine aprile (+0,5% su trimestre ed un +1,8% su anno).Il primo trimestre del 2023 ha avuto due giornate lavorative in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2022., in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile (+0,8%)., sottolinea l'Istat, indicando che laal netto delle scorte ha contribuito peralla crescita del PILPIL: +0,3 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private, +0,2 gli investimenti fissi lordi e +0,2 la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, sia la variazione delle scorte, sia la domanda estera netta hanno contribuito negativamente alla variazione del PIL, entrambe per -0,1 punti percentuali.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con una crescita dello 0,7% dei consumi finali nazionali e dello 0,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, dell’1% e dell’1,4%.Si registranodel valore aggiunto, cresciuti rispettivamente dello 0,2% e dello 0,8%, e una