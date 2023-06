Borsa: revisione indici, nessuna variazione su FTSE MIB

(Teleborsa) - La FTSE Italia Index Series Technical Committee ha completato la revisione di giugno 2023 della FTSE Italia Index Series. La nuova composizione degli indici di borsa sarà2023.: non sono previste nuovi ingressi né uscite, mentre la nuova lista di riserva aggiornata comprende Brunello Cucinelli, Buzzi, Reply e Saras.Per quanto riguarda l'indiceentra Eurogroup Laminations (neo quotata) ed esce Dovalue (va a FTSE Italia Small Cap), mentre nell'(somma dei panieri di FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap) entrano Eurogroup Laminations e Olidata ed escono Eukedos, Indel B e Next Re.Nessun ingresso nel, mentre escono B&C Speakers, BB Biotech, Generalfinance, Irce, Ivs Group, Piovan, Revo Insurance, Saes Getters rsp (hanno fallito il test di liquidità che ora è applicato anche a questo indice). Nelentrano Dovalue (da FTSE Italia Mid Cap) e Olidata (dopo lunga sospensione), escono Eukedos, Indel B e Next Re (che hanno fallito il test di liquidità)Inoltre, nelentrano Eurogroup Laminations e Olidata ed escono Eukedos, Indel B e Next Re, nelentrano Ecomembrane, Eurogroup Laminations, Olidata, Res, Reway Group, Valtecne ed escono Eukedos, Indel B e Next Re e nelentrano Autostrade Meridionali, Eurogroup Laminations, The Italian Sea Group ed escono Equita Group, Eurotech e Tessellis.Infine, nelentrano Autostrade Meridionali, Eurogroup Laminations, The Italian Sea Group ed escono Equita Group, Eurotech e Tessellis.