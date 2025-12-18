Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44.350. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43.730. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.970.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)