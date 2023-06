Credem, Simone Da Dalt nominato Head of Investment Solutions di Euromobiliare Advisory

Credem

(Teleborsa) -annuncia cheha assunto il ruolo disocietà del Gruppo specializzata in Asset&Wealth Management.Da Dalt, che riporterà direttamente al direttore generale Gianmarco Zanetti, coordinerà le strutture dedicate al servizio di Gestione Patrimoniale e di Financial Advisory.Nel Gruppo dal 2007, il manager ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del wealth management del Gruppo Credem. Rientra con un nuovo ruolo in Euromobiliare Advisory SIM con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il servizio di gestione patrimoniale e di asset allocation ed investment idea per il servizio di consulenza."Il rientro in società di Simone Da Dalt rappresenta un importante tassello per lo sviluppo dei servizi finanziari e patrimoniali erogati dalla nostra società verso le reti del nostro Gruppo e la nostra clientela. Come società infatti abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento e specializzazione dell’offerta, con una forte attenzione alle evoluzioni del mercato, al rafforzamento delle competenze ed alle nuove tecnologie”, ha dichiarato, direttore generale di Euromobiliare Advisory SIM."Sono molto felice e riconoscente per la fiducia ricevuta dal Gruppo e dal direttore generale Gianmarco Zanetti per questo nuovo incarico", ha aggiunto, Head of Investment Solutions di Euromobiliare Advisory SIM.